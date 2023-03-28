OSPEDALE DI PATERNÒ, CASSE TICKET CHIUSE AL PUBBLICO IL 29 E IL 30 MARZO
A cura di Redazione
28 marzo 2023 20:42
Nelle giornate di domani, mercoledì 29 marzo, e giovedì 30 marzo, le Casse Ticket dell’Ospedale di Paternò saranno chiuse al pubblico.
La temporanea sospensione del servizio si è resa necessaria per agevolare il trasferimento delle Casse Ticket presso i nuovi locali siti al piano terra del Presidio, nell’area un tempo adibita a punto prelievi.
L’utenza potrà fruire delle prestazioni già prenotate, provvedendo al pagamento del ticket al momento del ritiro del referto.
Nessun disagio pertanto per l’utenza.