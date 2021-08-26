OSPEDALE “SS. SALVATORE”, IL SINDACO RICHIEDE AUDIZIONE IN COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ

In merito alle problematiche relative l’ospedale “SS. Salvatore” di Paternó ed in particolare il Pronto Soccorso, si rende noto che il sindaco di Paternó Nino Naso in data 25 agosto 2021 ha richiesto...

In merito alle problematiche relative l’ospedale “SS. Salvatore” di Paternó ed in particolare il Pronto Soccorso, si rende noto che il sindaco di Paternó Nino Naso in data 25 agosto 2021 ha richiesto al presidente della Commissione Regionale Salute, Servizi Sociali e Sanitari on. Margherita La Rocca Ruvolo un incontro in Commissione a Palermo.

Un incontro che si terrà nei primi giorni del prossimo mese di settembre.

Ha dichiarato il sindaco Naso: “l’Ospedale è una nostra priorità e questa emergenza sorta nel nostro ospedale va subito risolta.

Confidiamo nelle Istituzioni sovrastanti. Questo a garanzia della salute dei cittadini, degli operatori sanitari e del nostro nosocomio, riferimento della città di Paternó, dei Comuni viciniori fino all’Ennese”.