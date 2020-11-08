OSSIGENO NELLE FARMACIE, DA FEDERFARMA APPELLO A CITTADINI: RICONSEGNATE LE BOMBOLE VUOTE

Le bombole di ossigeno inutilizzate o vuote ancora in possesso dei cittadini vanno riportate in farmacia. A lanciare l'appello è la Federfarma di Catania che denuncia la carenza.Le bombole di ossigen...

Le bombole di ossigeno inutilizzate o vuote ancora in possesso dei cittadini vanno riportate in farmacia. A lanciare l'appello ai cittadini è la Federfarma di Catania, un unico allarme: mancano le bombole di ossigeno nelle farmacie.

Si sta verificando una grave carenza di ossigeno per le terapie domiciliari dovuta a una richiesta superiore alla possibilità di fornitura e alla irreperibilità di bombole utilizzabili. Chiunque abbia in casa bombole d'ossigeno vuote o inutilizzate è urgentemente pregato di riportarle presso in Farmacia. È un dovere etico». A lanciare messaggi analoghi anche le stesse farmacie che li hanno condivisi anche sui social. L'invito a tutta la popolazione italiana di recarsi spontaneamente presso la più vicina farmacia e consegnare le bombole di ossigeno diventate in casa.