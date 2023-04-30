OTTIMI RISULTATI DA DUE CROSSFITTERS PATERNESI AI PIETRASANTA BEACH THROWDOWN. 

Ottimi risultati ottenuti da due crossfitters paternesi ai Pietrasanta Beach Throwdown. La gara di Crossfit, tenutasi nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile nel comune di Pietrasanta, in provinc...

Ottimi risultati ottenuti da due crossfitters paternesi ai Pietrasanta Beach Throwdown.

La gara di Crossfit, tenutasi nei giorni di sabato 22 e domenica 23 aprile nel comune di Pietrasanta, in provincia di Lucca, ha visto trionfare nettamente nella categoria “Master 35 Man” Marco Borzì, owner e coach del box PrimalStrong di Paternò.

Borzì, già reduce dal quarto posto agli Italia Showdown del 2022, ha condotto la due giorni di gara dall’inizio alla fine, imponendosi nettamente sui suoi avversari giunti da ogni parte d’Italia e d’Europa . Se per Borzì non si tratta del primo risultato importante in carriera, è giunto il primo risultato di prestigio per un giovane talento paternese: Simone Longo.

Il giovane paternese, studente ed ancora sedicenne, si è classificato al secondo posto nella categoria “Teen 14/17” distinguendosi tra decine di giovani, davvero un ottimo viatico per quella che è una carriera ancora agli albori.

Due atleti appartenenti a categorie diverse, con età diverse e, soprattutto, giornate tipo diverse, sono la dimostrazione di come il Crossfit sia uno sport globale in grado di essere compatibile con le esigenze di qualsiasi persona. Con impegno e dedizione può portare grandi soddisfazioni sia a chi ha una giornata piena di impegni lavorativi, sia allo studente che ha dei ritmi cadenzati da differenti necessità.

Le soddisfazioni sportive vanno di pari passo con le soddisfazioni che chiunque si approccia a questo sport, indifferentemente dal tempo a disposizione, professione, età e sesso riesce a raggiungere praticando il crossfit. Entrando in un box dove si pratica questo sport, come la PrimalStrong ad esempio, possiamo trovare indifferentemente lo studente liceale così come l’universitario, il libero professionista affermato che sfrutta la sua breve pausa pranzo ed anche la casalinga che gestisce altre esigenze quotidiane.

Uno sport per tutti, differentemente da ciò che molti pensano, in grado di far raggiungere a tutti i suoi praticanti il risultato più importante che lo sport da sempre si prefigge: il benessere personale. Provare per credere.

Presto, dal 5 al 7 maggio 2023, Marco Borzì e Simone Longo, saranno impegnati in una nuova gara molto suggestiva, ad Atene, agli “Athens Throwdown”. La gara della capitale greca sarà trasmessa sui canali social dell’evento stesso. Successivamente si terrà, dall’1 al 4 giugno, sempre a Rimini durante il “Rimini Wellness” (la fiera del wellness più grande d’Italia), l’edizione 2023 degli Italia Showdown, manifestazione internazionale di Crossfit, che vedrà la partecipazione di diversi atleti del Team PrimalStrong. La programmazione delle gare estive proseguirà con la “Back to the old Skool” di Trapani, l’1 ed il 2 luglio e la “Battle of sea Team – Fitness Festival” di Messina, che si terrà il 2 ed il 3 settembre.

In attesa di questi numerosi eventi, non resta che fare un grosso in bocca al lupo ai nostri atleti, sperando che riescano ancora una volta a portare in alto i colori della nostra Paternò.

Luigi Sambataro