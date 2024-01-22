OTTIMI RISULTATI DEL TEAM KICKBOXING SCIURELLO NEL TROFEO DI ISPICA

Ottimi risultati ieri nel Trofeo di Ispica di kickboxing.Gli atleti del Team Kickboxing Sciurello hanno dimostrato un eccezionale livello di abilità e determinazione, portando a casa un ottimo bottino...

Ottimi risultati ieri nel Trofeo di Ispica di kickboxing.

Gli atleti del Team Kickboxing Sciurello hanno dimostrato un eccezionale livello di abilità e determinazione, portando a casa un ottimo bottino di medaglie: 5 oro, 3 argento e 1 bronzo.

Con la partecipazione di 9 atleti, il team si è distinto nei gradini più alti del podio.

I risultati sono stati straordinari nelle varie categorie, con particolare attenzione ai vincitori nelle seguenti classi di peso:

Categoria -40 kg: Caponnetto Alessandro

Categoria -45 kg: Mirenna Vincenzo

Categoria -50 kg: Alessandro Antonio Pio

Categoria -60 kg: Cozzubbo Giuseppe e Giardina Paola

Il Team Kickboxing Sciurello ha dimostrato la sua forza anche nelle categorie -55 kg, +45 kg e -70 kg con rispettivamente i secondi classificati Terranova Anastasia, Nicolosi Giorgia e Benfatto Salvatore.

Infine, nella categoria +60 kg, Sanfilippo Mattias si è distinto conquistando il terzo posto.

Il maestro si è espresso soddisfatto per i risultati eccellenti ottenuti dagli atleti e ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i genitori per il sostegno prezioso offerto ai giovani talenti.