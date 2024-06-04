OTTIMI RISULTATI DELL'ASD LIBELLULE DI BELPASSO ALLE NAZIONALI ASC DI GINNASTICA ARTISTICA 2024 AL PALAVOLCAN DI ACIREALE

Il Palavolcan di Acireale è stato teatro di un evento straordinario: le Nazionali ASC di ginnastica artistica 2024, tenutesi dal 31 maggio al 2 giugno.Tra le protagoniste assolute, l'ASD Libellule di...

Tra le protagoniste assolute, l'ASD Libellule di Belpasso ha fatto incetta di premi, grazie alle straordinarie prestazioni delle sue atlete e atleti.

Guidate dalla professoressa Giusy Di Maio e dai suoi collaboratori, Nicolò La Mela e Roberta Floresta, le ginnaste e i ginnasti della palestra Libellule hanno dimostrato il loro valore, ottenendo risultati che hanno sorpreso ed entusiasmato.

Nella categoria Allievi, Loris Di Maio, campione regionale in carica, ha conquistato un importante 5º posto nella sua prima gara nazionale, confermando il suo percorso di crescita e talento.

Nella categoria Serie B e Regolamentare Allieve 2, Agnese Fisichella e Karola Mancuso hanno trionfato, ottenendo il 1º posto assoluto e diventando le nuove campionesse nazionali delle rispettive categorie.

Emma Mattone, campionessa regionale, ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria Allieve 1 Regolamentare individuale, aggiungendo un'altra medaglia al palmarès del team.

La squadra regolamentare delle Allieve 2, composta da Sarah Artino, Ginevra Re, Marta Patanè, Ginevra Giuffrida, Elene Gioia, Sofia Pellegrino, Mariafrancesca Calcagno e Giada Malerba, ha ottenuto un magnifico 2º posto, battendo la forte concorrenza nazionale.

Ginevra Campisi ha brillato nel corpo libero, aggiudicandosi la medaglia d’argento nella sua specialità, dimostrando una padronanza tecnica notevole.

Roberta Motta, classificatasi in 2ª fascia, ha mostrato ancora una volta l’impegno e la determinazione che la caratterizzano, segnando un altro successo personale e per la squadra.

Il centro di ginnastica artistica ASD Libellule di Belpasso continua a portare in alto il nome della città, dimostrando che con dedizione, passione e talento, si possono raggiungere traguardi eccellenti a livello nazionale.

Gli incredibili risultati ottenuti alle Nazionali ASC 2024 testimoniano il lavoro instancabile di atlete, allenatori e tutto lo staff, confermando la società Libellule come un'eccellenza della ginnastica artistica italiana.