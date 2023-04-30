OTTIMI RISULTATI PER I PICCOLI ATLETI DELL' ASD REGALENA ARCHERY AL TROFEO PINOCCHIO 2023

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti di Ragalna, dell'ASD Regalena Archery che hanno partecipato a Milazzo al Trofeo Pinocchio 2023, gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati nazi...

Ottimi risultati per i giovanissimi atleti di Ragalna, dell'ASD Regalena Archery che hanno partecipato a Milazzo al Trofeo Pinocchio 2023, gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati nazionali di Atri.

Primo posto per il giovane atleta, Samuele Prato che nella classe 2013 ha ottenuto il primo gradino del podio aggiudicandosi il prestigioso titolo, che gli consente il pass per i campionati Italiani che si svolgeranno il prossimo 17 Giugno 2023 ad Atri (TE)-

I ragazzi della ASD Archery Ragalna hanno portato a casa anche il 2°posto classe 2013, con Valerio Signorello e un 4°, un 5° e un 6° posto, regalando un giornata davvero ricca di soddisfazioni.

Complimenti a tutti gli atleti, al direttore tecnico Angelo Corsaro e al Presidente Angela Pappalardo per i prestigiosi risultati ottenuti.