OTTIMI RISULTATI PER IL PATERNO' BADMINTON

Nello scorso weekend si è svolto a Misterbianco un torneo nazionale di badminton. il Paternò badminton allenato da Fiorito Gianfranco ha ottenuto importanti piazzamenti valevoli per la classifica nazionale.

Hanno partecipato ben 10 atleti ottenendo buoni risultati,Mattia Ferlito secondo qualificato nel SM under 17 e nel doppio misto con La Rosa Giorgia eliminati agli ottavi.

Gabriele Santangelo ha vinto il singolo maschile under 15 e il doppio maschile assieme al suo compagno di club Salvatore Casella quest'ultimo secondo nel singolo.

Nella stessa categoria hanno vinto l'argento Guglielmo Carmelo assieme a Miriam Ruggieri nel misto e il bronzo la Ruggieri nel singolo.Altro risultato importante e stato conquistato con due bei argenti Caterina Saccone sia nel singolo che nel doppio femminile,anche l'esordiente Tuzio marco appena compiuto 10anni ha vinto l'argento nel doppio maschile,hanno partecipato con tantissima emozione anch'esse dieci anni appena compiuti Doria Ludovica Elena Calabrò e Sara Caruso under 15