OTTIMI RISULTATI PER LA NEW VICTORY GINNASTICA RITMICA DI PATERNO' AI CAMPIONATI REGIONALI

Domenica 7 Maggio, si sono disputati a Catania presso l'istituto Leonardo Da Vinci, i campionati regionali di serie D e d'insieme silver Fgi ( Federazione Ginnastica d'Italia) di ginnastica ritmica.La...

Domenica 7 Maggio, si sono disputati a Catania presso l'istituto Leonardo Da Vinci, i campionati regionali di serie D e d'insieme silver Fgi ( Federazione Ginnastica d'Italia) di ginnastica ritmica.

La società New Victory Ginnastica Ritmica di Paternò del presidente Milazzo Marta, ha partecipato ai vari livelli e categorie con diverse squadre.

Accompagnate dalle loro tecniche Claudia e Simona Alongi, sono scese in pedana al campionato di Serie D LD Open, Messineo Alessia, Mio Bianca e Signorelli Miriam.

Per l'insieme LC1 Open Oliveri Chiara, Pappalardo Serena e Marchese Nicoletta.

Per l'insieme LB2 Open la coppia formata da Rizzo Miriana e Prezzavento Marta.

Per l'insieme LA1 Allieve e Open, tre squadre, composte da Pagano Giulia, Di Fazio Clara, Platania M. Vittoria, Miriam Calcaterra, Federica Toscano, Giorgia Puglisi, Alessia Paternò, Elvira Patania, Alessandra Mazzamuto e Noemi Buttó.

Inoltre non ancora in età da gara si è esibita nel progetto stelline in pedana la piccola Mesia Calanni Calamaro di soli 6 anni.

Tutte le squadre partecipanti hanno dato spettacolo e ottenuto buoni risultati, ma è la coppia formata da Rizzo Miriana e Prezzavento Marta che con il loro esercizio in coppia con cerchio e palla guadagnano un podio d'argento nella categoria Open del campionato silver LB2 e che in questa competizione danno lustro alla società paternese di ginnastica ritmica.