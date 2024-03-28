Ottimi risultati per l’A.S.D. Libellule di Belpasso alla gara regolamentare ASCLa palestra Libellule di Belpasso ha ottenuto prestigiosi successi nella recente competizione regolamentare ASC, svoltasi...

Ottimi risultati per l’A.S.D. Libellule di Belpasso alla gara regolamentare ASC

La palestra Libellule di Belpasso ha ottenuto prestigiosi successi nella recente competizione regolamentare ASC, svoltasi presso l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Catania lo scorso 23 e 24 marzo. Guidati dalla determinazione e dall'abilità della professoressa Giusy Di Maio e dei suoi collaboratori Roberta Floresta e Nicolò La Mela, gli atleti hanno raggiunto risultati straordinari che hanno fatto brillare la ginnastica artistica della palestra.

Nella categoria GAM (Ginnastica Artistica Maschile), gli atleti Julian Cosentino e Loris Di Maio hanno sollevato il prestigioso trofeo d'oro, dimostrando un livello di eccellenza che ha fatto onore alla palestra Libellule.

Inoltre, le atlete della categoria Allieve 2 a squadre: Artino Sarah, Calcagno Mariafrancesca, Re Ginevra, Giuffrida Ginevra, Pellegrino Sofia, Gioia Elena, Malerba Giada e Patanè Marta, hanno conquistato il primo posto sul podio, dimostrando un'eccezionale sinergia e impegno di squadra.

La campionessa regionale Mattone Emma ha riconfermato la sua superiorità nella categoria Allieve 1 individuali, garantendosi così l'accesso diretto alle nazionali che si terranno ad Acireale il 31 maggio e il 1-2 giugno, confermando il suo straordinario talento e impegno.

Infine, nell'affollata categoria delle Allieve 2 individuali, l'atleta Mancuso Karola ha ottenuto un prestigioso secondo posto, dimostrando un impegno costante e una determinazione inarrestabile.

La palestra Libellule continua a scrivere ottimi risultati nel panorama della ginnastica artistica regionale e nazionale, ispirando orgoglio e ammirazione per i suoi atleti e il loro eccezionale livello di preparazione e performance.