OTTIMI RISULTATI PER LE GINNASTE DI URBAN BOX DI PATERNO’ NELLE QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI ITALIANI

Continuano gli ottimi risultati per le piccole ginnaste di URBAN BOX di Paternò.

Si sono svolti nella giornata di ieri al Palabattati ( CT) le gare per la qualificazione ai Campionati Nazionali che si terranno a Cesenatico(FC) dal 26 al 28 Maggio nella disciplina ginnastica artistica

La partecipazione è stata a livello regionale ed organizzata dal( CSN ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI)Le piccole ginnaste appartenenti alla società sportiva Urban Box(palestra sita a Paternò)allenate dall'istruttrice Chiara Di Maio si sono aggiudicate rispettivamente il primo e secondo posto.

Nel dettaglio i risultati conseguiti:

Categoria esordienti primo posto con

Alessandra Scinà

Michela Fallica

Gloria Landro

Carola Parisi

Flavia Cipolla

Categoria allieve b

Al primo posto

Ginevra Nicolosi

Giulia Milici

Giulia di Cavolo

Gaia Tomasello

Anita Lavenia

Al secondo posto

Viola Marino

Vittoria Fallica

Aurora Valore

Elisa Lombardo

Aurora Corsaro.

Questo splendido risultato dimostra come la dedizione e la voglia di fare sempre meglio sta nel cuore di queste atlete, vedersi cosi piccole coinvolte in una gara Nazionale è per loro un grande motivo di Orgoglio, e a fine Maggio anche in Emilia Romagna sarà rappresentata la.città di Paternò.

Il merito ed il risultato parte dalla loro istruttrice che è stata capace di rendere realizzabile questo sogno. Che giorno dopo giorno si è dedicata con anima a queste piccole atlete.