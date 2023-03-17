OTTIMI RISULTATI PER LE PICCOLE GINNASTE DI URBAN BOX DI PATERNO'

Ottimi risultati conseguiti per la Società sportiva dilettantistica "Urban Box" di Paternò lo scorso fine settimana nelle gare che si sono svolte presso il Palabattiati nella disciplina della ginnasti...

Ottimi risultati conseguiti per la Società sportiva dilettantistica "Urban Box" di Paternò lo scorso fine settimana nelle gare che si sono svolte presso il Palabattiati nella disciplina della ginnastica artistica.

Le piccole ginnaste allenati dall'istruttrice Chiara Di Maio,con partecipazione Regionale organizzata dal (CSEN ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI), si sono aggiudicati numerosi podi in tutte le categorie.

Nel dettaglio:

Gare individuali categoria pulcini: nr. 2 medaglie d'argento assegnate a Carla M. e Margherita M. e nr. 1 medaglia di bronzo assegnata ad Andrea F. e Diletta N.

Gare individuali categoria esordienti: nr. 2 medaglie d'oro rispettivamente a Giulia L. e Gloria L. e nr. 3medaglie d'argento a Marta N., Morena N. e Noemi G.

Gare individuali categoria allieve: nr.1 medaglia d'oro a Sofia L.; nr. 2 medaglie d'argento rispettivamente ad Aurora C. ed Esmeralda S. e nr. 3 medaglie di bronzo a Chiara R. a Giulia G. e Sofia B.

Gare individuali categoria juniores : medaglia d'argento per Carmen F.

Gara a squadra categoria esordienti : 4 posto per ( Alessandra S., Carola P.; Flavia C.; Michela F.)

Gara a squadra categorie allieve:

Medaglia d'oro a ( Anita L.; Ginevra N.; Giulia D.; Gaia T.Giulia M.).

Medaglia d'argento a ( Vittoria F.; Aurora V.; Elisa L.; Viola M.).

Questi risultati fanno evidenziare come a Paternò sia presente la voglia degli atleti e la preparazione degli istruttori per il raggiungimento di ottimi risultati..