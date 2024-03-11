OTTIMI RISULTATI PER LE PICCOLE GINNASTE DI URBAN BOX DI PATERNO’ NELLA GARA "COPPA PRIMAVERA ASC"
COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTA Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squad...
Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squadra "Coppa Primavera ASC" svoltasi il 10 marzo. Questo evento, dedicato alle nuovissime atlete e considerato un avviamento alla ginnastica, ha visto le giovani promesse emergere con un oro e due argenti.
Nella categoria a squadra 8/10 anni, le neo ginnaste hanno conquistato l'oro, dimostrando eccezionale talento e impegno. Le atlete prime classificate sono:
- Giorgia Caccamo
- Sofia Caccamo
- Gaia Russo
- Marta Fortunato
Il secondo posto nella stessa categoria è stato assegnato a:
- Lavinia Spina
- Vittoria Schifignano
- Adele di Stefano
- Carlotta Mazzaglia
Nella categoria a squadre 11-13 anni, altre atlete hanno ottenuto un meritato argento:
- Viola Bonaventura
- Giorgia Randazzo
- Clarissa Lombardo
- La Spina Maira
- Chiara Rotondo
Da sottolineare il brillante esordio delle piccole atlete 5-7 anni
- Erica Magrì
- Miriana Asero
- Ginevra Candaloro
- Claudia Addario
- Aurora Paparo
- Vinciullo Eleonora
- Aurora di Stefano
- Tirenna Morena
- Gaia Camonita
Un plauso speciale va al tecnico dell'Urban Box, Chiara Di Maio, che ha guidato con maestria e dedizione tutte e 50 le atlete del team, portandole sul podio in varie categorie e giornate di gara. Il successo di queste giovani atlete testimonia il valore dell'allenamento, della determinazione e del supporto fornito dalla loro eccellente guida tecnica.