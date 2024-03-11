OTTIMI RISULTATI PER LE PICCOLE GINNASTE DI URBAN BOX DI PATERNO’ NELLA GARA "COPPA PRIMAVERA ASC"

COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTA Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squad...

Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squadra "Coppa Primavera ASC" svoltasi il 10 marzo. Questo evento, dedicato alle nuovissime atlete e considerato un avviamento alla ginnastica, ha visto le giovani promesse emergere con un oro e due argenti.

Nella categoria a squadra 8/10 anni, le neo ginnaste hanno conquistato l'oro, dimostrando eccezionale talento e impegno. Le atlete prime classificate sono:

Giorgia Caccamo

Sofia Caccamo

Gaia Russo

Marta Fortunato

Il secondo posto nella stessa categoria è stato assegnato a:

Lavinia Spina

Vittoria Schifignano

Adele di Stefano

Carlotta Mazzaglia

Nella categoria a squadre 11-13 anni, altre atlete hanno ottenuto un meritato argento:

Viola Bonaventura

Giorgia Randazzo

Clarissa Lombardo

La Spina Maira

Chiara Rotondo

Da sottolineare il brillante esordio delle piccole atlete 5-7 anni

Erica Magrì

Miriana Asero

Ginevra Candaloro

Claudia Addario

Aurora Paparo

Vinciullo Eleonora

Aurora di Stefano

Tirenna Morena

Gaia Camonita

Un plauso speciale va al tecnico dell'Urban Box, Chiara Di Maio, che ha guidato con maestria e dedizione tutte e 50 le atlete del team, portandole sul podio in varie categorie e giornate di gara. Il successo di queste giovani atlete testimonia il valore dell'allenamento, della determinazione e del supporto fornito dalla loro eccellente guida tecnica.