OTTIMI RISULTATI PER LE PICCOLE GINNASTE DI URBAN BOX DI PATERNO’ NELLA GARA "COPPA PRIMAVERA ASC"

Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squad...

11 marzo 2024 08:52
COMUNICATO STAMPA A CURA DELL'INSERZIONISTA

Le atlete della S.S.D Urban Box Cross Training, sita a Paternò in Contrada Monafria zona Schettino, hanno ottenuto risultati straordinari nella gara a squadra "Coppa Primavera ASC" svoltasi il 10 marzo. Questo evento, dedicato alle nuovissime atlete e considerato un avviamento alla ginnastica, ha visto le giovani promesse emergere con un oro e due argenti.

Nella categoria a squadra 8/10 anni, le neo ginnaste hanno conquistato l'oro, dimostrando eccezionale talento e impegno. Le atlete prime classificate sono:

  • Giorgia Caccamo
  • Sofia Caccamo
  • Gaia Russo
  • Marta Fortunato

Il secondo posto nella stessa categoria è stato assegnato a:

  • Lavinia Spina
  • Vittoria Schifignano
  • Adele di Stefano
  • Carlotta Mazzaglia

Nella categoria a squadre 11-13 anni, altre atlete hanno ottenuto un meritato argento:

  • Viola Bonaventura
  • Giorgia Randazzo
  • Clarissa Lombardo
  • La Spina Maira
  • Chiara Rotondo

Da sottolineare il brillante esordio delle piccole atlete 5-7 anni

  • Erica Magrì
  • Miriana Asero
  • Ginevra Candaloro
  • Claudia Addario
  • Aurora Paparo
  • Vinciullo Eleonora
  • Aurora di Stefano
  • Tirenna Morena
  • Gaia Camonita

Un plauso speciale va al tecnico dell'Urban Box, Chiara Di Maio, che ha guidato con maestria e dedizione tutte e 50 le atlete del team, portandole sul podio in varie categorie e giornate di gara. Il successo di queste giovani atlete testimonia il valore dell'allenamento, della determinazione e del supporto fornito dalla loro eccellente guida tecnica.

