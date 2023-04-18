95047

18 aprile 2023 09:36
OTTIMI RISULTATI PER LE RACCHETTE PATERNO' AL CHALLENGER DI CALTANISSETTA -
News
Ottimi risultati conseguiti dal club "Le Racchette" Paternò di badminton nel challenger che si è svolto lo scorso fine settimana a Caltanissetta.

Bottino di tre ori e argenti conquistati.

Nel dettaglio i risultati:

1posto SF u13 Virgillito Barbara;
1 posto SF u 17 Scelfo Alice;
1 posto DF u 15 Scelfo A- Contrò M;
2 posto SF u 15 Contrò Maria;
2 posto DX u 15 Scelfo A- Casella S ( B.C. Paternò),

ottima anche la prestazione di Amato Michele nel suo percorso di crescita agonistica.

Un ringraziamento da parte del Maestro Pappalardo va ai genitori che sono stati presenti ad assistere e supportare i propri figli , bravi tutti e da appuntamento al prossimo torneo che si svolgerà a Misterbianco il 29 e 30 Aprile.

