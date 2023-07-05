OTTIMI RISULTATI PERLA NEW VICTORY DI PATERNO' AI CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA RITMICA

Si sono appena conclusi i campionati nazionali federali FGI silver di ginnastica ritmica che si sono svolte a Rimini dal 23 Giugno al 2 Luglio.L’ evento ha visto gareggiare le società di ginnastica ri...

Si sono appena conclusi i campionati nazionali federali FGI silver di ginnastica ritmica che si sono svolte a Rimini dal 23 Giugno al 2 Luglio.

L’ evento ha visto gareggiare le società di ginnastica ritmica di tutta Italia, tra cui la New Victory di Paternò’ della presidente Marta Milazzo.

Sono state 8 le ginnaste della società paternese che hanno partecipato a questa importante competizione sportiva, Ludovica Signorello, Bianca Mio, Alessia Messineo, Miriana Rizzo, Miriam Signorelli, Oliveri Chiara, Serena Pappalardo e Nicoletta Marchese.

Tutte si sono tutte piazzate benissimo in classifica nonostante in alcune categorie ci fossero anche più di 150 avversarie.

Tra i migliori piazzamenti vi segnaliamo:

Rizzo Miriana categoria LB2 J2 finalista alla palla tra le migliori 10, si classifica in 6 posizione.

Signorello Ludovica categoria LC A2 finalista al cerchio si classifica in 8 posizione.

Mio Bianca categoria LC A3 finalista al cerchio con il 6 miglior punteggio in qualifica.

Oliveri Chiara sfiora per pochissimo le finali con un 16 posto sia al cerchio che al nastro

Tutto ciò grazie alla preparazione ricevuta dalle loro tecniche: Claudia e Simona Alongi che con tanto impegno e professionalità si impegnano ogni giorno per far migliorare le loro ginnaste.

Le ginnaste della New Victory hanno come sempre dimostrando eleganza, determinazione e passione per questo bellissimo sport e reso orgogliosi la società, le tecniche e le loro famiglie.