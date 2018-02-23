Otto arresti Gdf, c'è anche sindaco di Acireale

Otto arresti Gdf, c'è anche sindaco Acireale

C'è pure il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, tra le otto persone finite in manette (5 in carcere e tre ai domiciliari) nell'operazione anticorruzione condotta della Guardia di finanza di Catania.

I finanzieri sono entrati in azione stamattina all'alba su ordine della procura distrettuale antimafia di Catania. L'indagine riguarderebbe diversi episodi di possibile corruzione e turbativa d'asta in appalti pubblici nei Comuni di Acireale e Malvagna (Messina).

I particolari dell'operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10,00 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, alla presenza del Procuratore, Carmelo Zuccaro