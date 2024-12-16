OTTO MEDAGLIE IN GINNASTICA ARTISTICA PER LE ATLETE DI E-SPACE MULTISPORT SSD ALLA COMPETIZIONE ASC SICILIA

Pedara – Il 7 e 8 dicembre si è svolta la competizione promozionale di ginnastica artistica ASC Sicilia, a livello interprovinciale, con la partecipazione di alcune società siciliane e due provenienti...

Pedara – Il 7 e 8 dicembre si è svolta la competizione promozionale di ginnastica artistica ASC Sicilia, a livello interprovinciale, con la partecipazione di alcune società siciliane e due provenienti da Malta. La società Marletta e-Space Multisport SSD a RL ha ottenuto 8 medaglie, confermando l’impegno e la crescita delle sue giovani atlete.

Risultati della competizione:

Fallica Michela: Oro Assoluto (I Giornata)

Fallica Michela: Oro Assoluto (II Giornata)

Fallica Vittoria: Oro al Volteggio (II Giornata)

Nicolosi Morena: Argento Assoluto (I Giornata)

Nicolosi Morena: Bronzo Assoluto (II Giornata)

Ginevra Di Perna: Argento alla Trave (I Giornata)

Ginevra Di Perna: Bronzo al Trampolino (I Giornata)

Un ringraziamento speciale va anche a Clelia Messina e Marta Nassisi, che hanno dimostrato grande determinazione, contribuendo con il loro impegno al successo complessivo della squadra.

Questa competizione promozionale ha permesso alle atlete di accumulare esperienza e prendere confidenza con il pubblico e le dinamiche della gara. Per la società Marletta e-Space Multisport SSD a RL, questi eventi sono tappe importanti per costruire la base necessaria a preparare le atlete per le competizioni di alto livello, dove si punta a risultati ancora più prestigiosi.

Dorotea Statelli, Presidente della Marletta e-Space Multisport SSD a RL:

"Siamo orgogliosi del percorso che le nostre ragazze stanno affrontando. Voglio ringraziare le famiglie, che con il loro sostegno sono una parte essenziale di questa crescita. Questi risultati ci spronano a puntare sempre più in alto."

Tony Marletta, Direttore Tecnico:

"Questa gara è stata un passo importante per testare il lavoro svolto in palestra. Grazie alle atlete, ai genitori e a tutti i sostenitori che ci accompagnano in questo cammino. L’obiettivo è affrontare con determinazione le sfide davvero importanti."

Un ringraziamento speciale va a tutti i genitori e sostenitori, che con il loro entusiasmo e supporto contribuiscono a creare un ambiente positivo e motivante per le atlete.