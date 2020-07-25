OVADIA, INVESTÌ E UCCISE UOMO CHE VOLEVA VIOLENTARLA: ASSOLTA PER LEGITTIMA DIFESA

Assolta perché ha agito per legittima difesa. Così si è concluso il processo con rito abbreviato nei confronti di Aurela Perhati, la 25enne di Ovada (Alessandria), accusata dell'omicidio di Massimo Ga...

A cura di Redazione 25 luglio 2020 20:35

