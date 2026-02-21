Pachino, insegnante aggredita davanti alla scuola da un genitore: dura condanna del sindaco

Un'insegnante dell'Istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Pachino (Siracusa) sarebbe stata aggredita ieri mattina da un genitore.

A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Giuseppe Gambuzza sui social.

La docente è stata trasportata in una struttura sanitaria dove le sono stati riscontrati traumi giudicati guaribili in cinque giorni.

"L'amministrazione comunale esprime la più ferma e assoluta condanna per il grave episodio di aggressione - ha scritto il sindaco Gambuzza -. Si tratta di un episodio inaccettabile che colpisce non solo la persona direttamente coinvolta, ma l'intera comunità scolastica e cittadina.

La scuola rappresenta un presidio fondamentale di educazione, crescita e confronto civile ed ogni forma di violenza, fisica o verbale, non può e non deve trovare alcuna giustificazione".