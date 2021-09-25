PADOVA, SCAPPANO SENZA PAGARE IL CONTO: IL PUB POSTA L'IMMAGINE SUI SOCIAL E LANCIA L'ULTIMATUM «VI DIAMO TRE GIORNI PER SALDARE»
Singolare iniziativa dei titolari di un locale di Padova che hanno scoperto tre clienti che non hanno pagato e hanno pubblicato le loro foto su facebook .“Vi starete chiedendo chi siano questi tre fig...
“Vi starete chiedendo chi siano questi tre figuri pixelati: ebbene, ve lo diciamo. Questi sono dei “clienti” che nella serata di ieri hanno pensato bene di venire al pub, consumare, e andare via senza pagare”
Inizia così il lungo post su facebook pubblicato dal locale padovano “La busa dei briganti”.
I titolari danno la possibilità agli autori della bravata di rimediare pagando i 72 euro di consumazione addebitandoli direttamente sul loro conto corrente. “Abbiamo le immagini delle telecamere che vi riprendono mentre vi alzate fingete di andare a fumare e poi scappate e conosciamo i vostri nomi” scrivono ancora i titolari dell’attività che aggiungono “se non volete rischiare la multa e la denuncia meglio rimediare”.
Scappare senza pagare è un ulteriore schiaffo al settore della ristorazione segnato da due anni di pandemia che ha portato alla chiusura di molte attività.