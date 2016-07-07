Il padre ed il convivente la pestano a sangue: trasportata in ospedale a Paternò

La 16enne è stata picchiata selvaggiamente: era “accusata” di avere un’altra relazione sentimentale

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato, in flagranza, un pregiudicato di 35 anni ed un 21enne, accusati di lesioni aggravate in concorso.

E’ accaduto in un appartamento di Motta Sant’Anastasia dove la 16enne convive con il 21enne ed una bambina di appena 5 mesi, nata dalla loro relazione. Dopo averla accusata di avere una relazione con un altro ragazzo, spalleggiato dal padre della ragazza, arrivato in casa proprio per punire la figlia per la “malefatta”, ha iniziato a percuoterla con pugni e schiaffi riducendole il volto in una maschera di sangue. Solo la pronta reazione della ragazza che, chiudendosi in bagno, è riuscita a chiedere aiuto al 112, mentre il padre tentava di sfondare la porta, ha consentito l’arrivo sul posto di una pattuglia della locale Stazione che, entrata nell’appartamento, ha potuto ammanettare gli energumeni e liberare la vittima.

Dopo aver affidato la figlioletta alla propria madre, la ragazza è stata immediatamente accompagnata all’Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Visitata dai medici del Pronto Soccorso è stata riscontrata affetta da “minima diastasi dell’articolazione alla base delle ossa proprie del naso, ferite escoriate al collo ed al viso”, con una prognosi di 25 giorni e costretta a permanere in ospedale sotto osservazione per ulteriori esami specialistici. Il giudice, che ha curato il giudizio per direttissima, ha disposto gli arresti domiciliari per il padre e l’allontanamento immediato del convivente dalla casa della ragazza con divieto assoluto di avvicinamento alla stessa.