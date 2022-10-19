PAGA BENZINA E HAMBURGER CON BANCOMAT NON SUO, A GIUDIZIO

E' andato a cena al McDonald's utilizzando una carta di credito non sua.Ha utilizzato la stessa carta elettronica per fare rifornimento due volte.Giuseppe Bongiorno, 20 anni, di Partinico è stato rinv...

E' andato a cena al McDonald's utilizzando una carta di credito non sua.

Ha utilizzato la stessa carta elettronica per fare rifornimento due volte.

Giuseppe Bongiorno, 20 anni, di Partinico è stato rinviato a giudizio dal gup Nicola Aiello.

Il giovane il 31 ottobre 2021 è andato prima al distributore Eco Energy che si trova a Partinico e ha messo 10 euro di benzina.

Poi dopo un'ora al distributore Lukoil di Trappeto. Anche qui dieci euro di carburante.

La serata si è conclusa con una cena al McDonald's di Carini. Il conto di 20 euro circa addebitato sempre nella stessa carta. Le indagini condotte dal commissariato di polizia di Partinico e coordinate dal pm Chiara Capoluongo avrebbero individuato proprio in Bongiorno il giovane che ha utilizzato il bancomat di un uomo di Partinico di 69 anni.

Il giovane si è difeso dicendo che aveva trovato la carta nello sportello bancomat e l'aveva confusa con la sua. Una versione che non ha convinto il gip che ha fissato la prima udienza dinanzi alla terza sezione per il prossimo febbraio. (A