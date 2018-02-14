PALAGONIA: Accoltella un uomo fuori da una discoteca, denunciato

PALAGONIA: Accoltella un uomo fuori da una discoteca

Un sedicenne di Palagonia e' stato denunciato per tentato omicidio: e' accusato di avere accoltellato al culmine di un'accesa discussione un uomo di 33 anni. Il fatto e' avvenuto nei pressi della discoteca "Connect" di Palagonia.

Da quanto e' stato appurato dai carabinieri pare che l'uomo accoltellato dovesse del denaro al minore. Sono stati alcuni clienti della discoteca a chiamare i carabinieri in tempo utile a fermare e disarmare l'aggressore.

Il ferito, soccorso e medicato all'Ospedale di Caltagirone, se l'e' cavata con una ferita all'emitorace e 15 giorni di prognosi.

Nel medesimo contesto i militari hanno denunciato un uomo di 56 anni per favoreggiamento personale in quanto, sentito come persona informata sui fatti perche' presente sul luogo del reato, come documentato dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza attive in zona, ha omesso di fornire gli elementi di cui era a conoscenza.

L'arma utilizzata dal minorenne, un coltello a farfalla con lama da 10 centimetri, e' stata sequestrata.