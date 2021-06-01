PALAGONIA, AGGREDISCE CARABINIERI PER DIFENDERE IL FIGLIO: ARRESTATA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato una 41enne del posto, ritenuta responsabile di violenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato il figlio 16enne di qu...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato una 41enne del posto, ritenuta responsabile di violenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato il figlio 16enne di quest’ultima per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

I militari erano impegnati in un servizio perlustrativo in via Mala, nel centro storico palagonese, quando hanno visto transitare il giovane a bordo di uno scooter elettrico.

Nonostante l’alt impostogli il giovane non ha però inteso fermarsi, proseguendo invece la corsa fino alla sua abitazione sita nelle vicinanze, dove è stato bloccato dai militari.

Il trambusto causato dalle grida del ragazzo hanno provocato l’immediato intervento della madre che è scesa in strada ed ha strattonato uno dei militari e solo con l’aiuto del collega è riuscito a calmarla portandola poi in caserma in stato di arresto. Il figlio invece è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.