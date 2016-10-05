Palagonia, agguato nel bar un morto

Un uomo è stato ucciso dentro un bar nel centro di Palagonia, in un agguato in cui è rimasto ferito anche il titolare dell'esercizio. Secondo una prima ricostruzione un sicario armato di pistola avreb...

Un uomo è stato ucciso dentro un bar nel centro di Palagonia, in un agguato in cui è rimasto ferito anche il titolare dell'esercizio. Secondo una prima ricostruzione un sicario armato di pistola avrebbe fatto irruzione nel locale cercando la vittima predestinata, che ha tentato di fuggire, ma inutilmente. L'omicida ha raggiunto la vittima e l'ha uccisa. Il barista è rimasto ferito accidentalmente, perché non era nel mirino del killer. Secondo il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, che coordina le indagini, il delitto avrebbe le modalità dell'agguato di mafia e potrebbe essere legato a ambienti criminali della zona. Sul posto sono presenti carabinieri della compagnia di Palagonia e investigatori della polizia di Stato.

(ANSA)