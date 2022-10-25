PALAGONIA, ARRESTI DOMICILIARI AL NIPOTE CHE HA UCCISO LO ZIO

Arresti domiciliari per Vincenzo Buscemi, il ventitreenne che giovedì scorso ha ucciso con due colpi di pistola calibro 7.65 in contrada Vanghella a Palagonia, nel Catanese, lo zio Giuseppe di 43 anni...

Argomentata è stata la difesa dell’avvocato Vincenza Pirracchio legale del giovane: il legale ha puntato sulla legittima difesa durante la lite, degenerata alla notizia della condanna della vittima per atti persecutori nei confronti della ex moglie. Fuori di sé Giuseppe Buscemi ha estratto una pistola che ha perso durante la colluttazione con il nipote, quest’ultimo atterrito dal fatto che la lite era avvenuta alla presenza della moglie incinta e del figlio di 4 anni, oltre al padre e alla madre. L’avvocato Pirracchio, nel corso dell’udienza, ha prodotto degli atti che dimostrerebbero il fatto che la vittima era un violento e che spesso faceva uso di alcol e di droga.

Tra questi, un particolare di non poco conto: nel novembre del 2005 sotto l’effetto di alcol, l’uomo aveva rubato una motopala con la quale aveva tentato di distruggere l’abitazione del fratello, padre di Vincenzo. Sotto le macerie miracolosamente rimase illesa la moglie del fratello, salvata dai medici del 118 e finita in ospedale. E poi la gelosia: Giuseppe era un uomo geloso dell’ex moglie, che pedinava e spesso costringeva a casa. Aveva riempito la sua abitazione di telecamere che controllava minuziosamente e aveva bloccato le finestre con dei chiodi affinché lei non potesse uscire. L’aveva perseguitata anche dopo la separazione e recentemente era stato condannato a due anni e due mesi.

La notizia della nuova bega giudiziaria giovedì sera l’ha mandato il escandescenza. Poi, la colluttazione e la perdita dell’arma che il nipote Vincenzo ha raccolto e utilizzato per ucciderlo. “Adesso ci limitiamo ad essere fiduciosi che il gip ha concesso i domiciliari – è stato il commento dell’avvocato Pirracchio – per la legittima difesa saranno necessari ulteriori elementi. Vedremo. Ma non ci arrendiamo”.