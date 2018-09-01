PALAGONIA - AUTO "IMPAZZITA" TRAVOLGE GRUPPO DI PERSONE, UN MORTO E 5 FERITI

Tragedia nella serata di ieri a Palagonia,È accaduto questa notte in via Savona a Palagonia in provincia di Catania. Un’auto ha investito e travolto un gruppo di persone sedute fuori in strada davanti...

È accaduto questa notte in via Savona a Palagonia in provincia di Catania. Un’auto ha investito e travolto un gruppo di persone sedute fuori in strada davanti casa . Il bilancio è pesante, un’anziana donna è morta ed altre cinque persone sono rimaste ferite gravemente, alcune delle quali trasportate all’ospedale di Caltagirone.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno immediatamente blindato il paese, istituendo numerosi posti di blocco, ma del fuggitivo al momento nessuna traccia. Le indagini puntano a capire cosa abbia spinto il conducente del mezzo, ha compiere il folle gesto.