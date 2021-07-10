PALAGONIA. AVEVA FERITO UNA DONNA NEL CORSO DI UNO SCIPPO: INDIVIDUATO ED ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, hanno arrestato il 33enne Carmelo CALCAGNO, del posto.Nel pomeriggi...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, hanno arrestato il 33enne Carmelo CALCAGNO, del posto.

Nel pomeriggio dello scorso 4 maggio una 66enne palagonese in via Penninello aveva subito il furto della propria borsa ad opera di un uomo che, strattonandola alle spalle, la faceva cadere rovinosamente in terra procurandole varie escoriazioni al braccio sx, traumi contusivi alle spalle ed alla gamba dx.

La donna, per la fulmineità dell’azione ed anche perché il delinquente era con il volto travisato, era riuscita a fornire solo alcune indicazioni sull’abbigliamento da quest’ultimo indossato.

I militari hanno ricostruito il percorso seguito dal malvivente nella sua fuga, sfruttando le immagini acquisite con i vari sistemi di videosorveglianza che nell’occasione lo avevano filmato quando, ormai lontano dal luogo dello scippo, si era tolto il berretto evidenziando così una particolare capigliatura a codino.

Le indagini hanno così avuto uno slancio poiché il CALCAGNO era ben conosciuto dai militari palagonesi per i suoi burrascosi precedenti e quindi, operata anche una perquisizione presso la sua abitazione, hanno rinvenuto gli indumenti descritti dalla vittima ponendolo, inequivocabilmente, dinnanzi alle proprie responsabilità.

Il CALCAGNO, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari. (g/t)