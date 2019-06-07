PALAGONIA: BECCATI CON LA COCAINA IN AUTO: MANETTE PER DUE PUSHER MILITELLESI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 34enne e un 29enne, entrambi di Militello Val di Catania, poiché ritenuti responsabili di detenzion...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 34enne e un 29enne, entrambi di Militello Val di Catania, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di pattuglia, insospettendosi al passaggio dei due individui a bordo di una BMW 320, gli hanno imposto l’alt.

Notando un eccessivo nervosismo degli occupanti, i carabinieri hanno approfondito il controllo perquisendo l’abitacolo, operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare una busta di plastica contenente oltre 40 grammi di cocaina, sostanza ancora da trasformare e dosare per la successiva commercializzazione.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati relegati agli arresti domiciliari.