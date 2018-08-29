I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza RINDONE Salvatore, 19enne, ed un coetaneo, entrambi del luogo, Ieri pomeriggio, i militari, durante u...

PALAGONIA: BLOCCATI DAI CC A BORDO DI UN’AUTO CON 35 DOSI DI COCAINA. ARRESTATI DUE GIOVANI.

Ieri pomeriggio, i militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato i due in una via del centro cittadino, a bordo di una utilitaria. I Carabinieri insospettiti dall’atteggiamento irrequieto tenuto dai due giovani hanno proceduto ad una perquisizione e del mezzo rinvenendo e sequestrando, abilmente occultata sotto il sedile lato passeggero, una busta di plastica contenente 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 9,5 grammi, e la somma in contanti di 210 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di attività di spaccio.Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.