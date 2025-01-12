PALAGONIA, CANE CADE IN UN POZZO: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel comune di Palagonia per soccorrere un cane di grossa taglia che era caduto all'interno di un pozzo in una zona impervia. Il s...

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel comune di Palagonia per soccorrere un cane di grossa taglia che era caduto all'interno di un pozzo in una zona impervia.

Il salvataggio ha richiesto l'operato della squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Palagonia, che ha ricevuto il supporto del personale della Polizia Locale e l'intervento di un medico veterinario dell'ASP 3 di Catania, competente per il territorio.

Il cane si trovava in una posizione particolarmente difficile da raggiungere. Per il suo recupero, sono state impiegate tecniche specialistiche di Speleo Alpino Fluviale (SAF) e una scala italiana. Dopo essere stato messo in salvo, l'animale, privo di padrone, è stato affidato alle cure del veterinario dell'ASP per gli accertamenti e le necessarie cure.

Un intervento complesso che ha visto il coordinamento tra diverse forze e il tempestivo impiego di attrezzature e tecniche di salvataggio avanzate per il recupero dell'animale.