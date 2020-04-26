PALAGONIA CON LA VEDETTA SPACCIAVANO AL SICURO: TRE ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della locale Compagnia, hanno arrestato il 36enne Massimo GULIZIA ed il 33enne Giuseppe MAROTTA, entrambi del po...

I Carabinieri della Stazione di Palagonia, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo della locale Compagnia, hanno arrestato il 36enne Massimo GULIZIA ed il 33enne Giuseppe MAROTTA, entrambi del posto, nonché il 25enne cittadino extracomunitario di origine marocchina Rachid OUKHUYA, perchè responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività infoinvestigativa svolta dai militari della Stazione li aveva indirizzati verso una fiorente attività di spaccio di droga, attuata dal terzetto e posta in essere in un’abitazione sita in via Ottavia, una stradina del centro storico palagonese.

Per la particolare conformazione urbanistica i militari hanno attuato un servizio di controllo a distanza con l’utilizzo di un particolare binocolo, grazie al quale hanno potuto studiare le loro mosse.

I due palagonesi, infatti, facevano posizionare l’extracomunitario a debita distanza per utilizzarlo nella duplice veste di vedetta, per tutelarsi da “sgradite visite”, nonché per indirizzare i clienti verso l’abitazione ove con essi realizzavano lo scambio soldi-droga.

Pertanto, assodato il loro modus operandi, i militari hanno bloccato a distanza un assuntore che aveva appena acquistato una dose di cocaina, quindi hanno proceduto a bloccare la vedetta ed a far ingresso nell’abitazione ove, seduti attorno ad un tavolo sul quale era presente il materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga, hanno trovato il GULIZIA ed il MAROTTA.

A seguito della perquisizione, hanno altresì rinvenuto 3 dosi di eroina ed una dose di marijuana, 6 flaconi di metadone , un bilancino di precisione, una bottiglia modificata per consentire di fumare la cocaina e 25 euro, provento dello spaccio.

I due palagonesi sono stati posti agli arresti domiciliari presso le loro abitazioni, mentre il cittadino extracomunitario è stato associato al carcere di Caltagirone.