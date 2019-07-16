PALAGONIA, DÀ FUOCO ALLE STERPAGLIE SULLA SS 385: ARRESTATO

I Carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un bracciante agricolo di 53 anni, del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio.La pattuglia, impegnata nel controllo d...

La pattuglia, impegnata nel controllo del territorio, ha sorpreso l’uomo ai bordi della SS 385, all’altezza del km 29, mentre in diversi punti appiccava il fuoco a delle sterpaglie, incurante del rapido propagarsi delle fiamme, che in pochi secondi hanno raggiunto il tetto di un casolare di sua proprietà, dove all’interno era presente anche una bombola di gas propano.

Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Caltagirone (CT), avvisati dai Carabinieri, si è potuto domare l’incendio e porre la bombola in sicurezza.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari