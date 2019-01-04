I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Palagonia hanno arrestato il 44enne Pozzo Cateno pregiudicato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacent...

PALAGONIA DUE ARRESTI PER DROGA

il 44enne Pozzo Cateno pregiudicato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri durante un mirato servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno sorpreso mentre entrava in una struttura in lamiera adiacente la propria abitazione. L’uomo, alla vista dei militari, si dava a precipitosa fuga a piedi per le vie del centro abitato. Rintracciato dopo pochi minuti, veniva ricondotto presso la stessa struttura dove i militari sequestravano un involucro contenente 190 g. di marijuana, parte della quale già suddivisa in 67 dosi.Il reo, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’A.G..

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno tratto in arresto il 63enne

Scirè Francesco del posto poiché, nell’ambito di un servizio finalizzato a prevenire e reprimere i reati in materia di droga, durante un controllo, veniva trovato in possesso di 5 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Il reo dopo le formalità di rito è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’A.G. calatina.