PALAGONIA: Irrigava i campi usando un’allaccio elettrico abusivo, denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato un impiegato 60enne, del posto, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

I militari, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, ieri pomeriggio hanno avuto accesso a quel fondo agricolo di Contrada Canalotto luogo in cui hanno scoperto come l’uomo avesse alterato la registrazione dei consumi di energia elettrica, apponendo un magnete sul contatore attivo per l’impianto di irrigazione dell’agrumeto.

Il personale dell’ente erogante ha ripristinato il regolare funzionamento del misuratore elettrico.