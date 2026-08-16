PALAGONIA, MAXI BLITZ ANTIDROGA: CASSEFORTI INTERRATE CON OLTRE 16 CHILI DI DROGA, ARRESTATO 28ENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Palagonia hanno arrestato un 28enne, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti e da verificare nelle successive sedi giudiziarie, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a pubblico ufficiale, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, valida fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione è scattata al termine di una mirata attività investigativa finalizzata a contrastare lo spaccio di droga. I militari avevano concentrato l’attenzione sul giovane, i cui movimenti avevano fatto ipotizzare l’esistenza di una consistente piazza di spaccio tra via Soldato Sciacca, via Cassaro e le strade vicine.

In quella zona era stato infatti notato un continuo via vai di persone e mezzi, elemento che aveva rafforzato il sospetto che il 28enne potesse avere la disponibilità di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Nel corso degli appostamenti, il giovane sarebbe stato visto più volte, in giorni differenti, entrare in un locale disabitato, aprendo il lucchetto della porta in ferro. In alcune occasioni avrebbe utilizzato un badile per spostare terreno e detriti, per poi uscire con un involucro nascosto sotto la maglietta.

Gli investigatori, supportati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno quindi predisposto un dispositivo di cinturazione della zona, facendo scattare il blitz nel pomeriggio.

La successiva attività di ricerca all’interno del locale ha portato alla scoperta di due casseforti interrate, nascoste in due diversi punti: una sotto una rudimentale copertura in lamiera e l’altra sotto un albero cresciuto all’interno della struttura.

All’interno delle casseforti, che secondo gli investigatori costituivano un vero e proprio deposito della droga, sono stati recuperati:

1,4 kg di eroina

2 kg di cocaina

4,4 kg di marijuana

6,7 kg di hashish

11.460 euro in contanti

31 cartucce a pallini calibro 12

Il controllo è stato poi esteso a un altro locale adiacente, ritenuto dagli investigatori una possibile piazza di spaccio. Qui sono stati trovati altri 410 grammi di hashish, 147 grammi di eroina, una cartuccia calibro 7,65, due bilancini di precisione funzionanti, una macchina per il sottovuoto e un rotolo di cellophane termosaldabile.

In un ulteriore ambiente, apparentemente utilizzato come deposito di rifiuti, i Carabinieri hanno trovato uno zaino contenente altri 2,1 chilogrammi di marijuana.

Al termine della prima fase del blitz, i militari sono rimasti in osservazione. Poco dopo hanno notato arrivare a bordo di uno scooter proprio il 28enne.

Alla vista dei Carabinieri, che gli avevano intimato l’alt, il giovane avrebbe accelerato tentando di allontanarsi. Dopo aver abbandonato lo scooter, avrebbe proseguito la fuga a piedi.

Una seconda pattuglia è riuscita a rintracciarlo poco dopo nei pressi di un bar della zona. Il 28enne, ancora sudato per la corsa, aveva con sé le chiavi dello scooter.

La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare, nel vano sottosella, due buste contenenti complessivamente 9.102 euro in contanti, precisamente 1.347 euro in una busta e 7.755 euro nell’altra.

Tutta la droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Il 28enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto il suo accompagnamento presso il carcere di Caltagirone.