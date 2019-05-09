I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato il 28enne Francesco CUCUZZA del posto, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in esecuzione...

PALAGONIA: PICCHIA UN AUTOMOBILISTA A CUI AVEVA TAGLIATO LA STRADA, IN MANETTE

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltagirone in ordine ai reati di lesioni personali aggravate e violenza privata.

Lo scorso 28 febbraio, il giovane sorvegliato, alla guida di un’autovettura (peraltro condotta senza patente poiché revocata), aveva tagliato volutamente la strada ad un’altra macchina condotta da un 41 enne del luogo.

Alle giuste rimostranze espresse da quest’ultimo, l’energumeno è sceso perentoriamente dall’auto ed imbracciando un bastone di ferro ha colpito il poveretto alla testa causandogli delle lesioni guaribili in 15 giorni e minacciandolo, mentre questi si trovava per terra sanguinante, di non pensare neanche lontanamente di rivolgersi ai carabinieri.

Grazie alla denuncia della vittima e ad alcune testimonianze acquisite, gli investigatori hanno dato un volto all’aggressore fornendo all’A.G. una serie di elementi probatori che ne hanno consentito l’arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari.