PALAGONIA, PUSHER E ASSUNTORE BECCATI IN MACCHINA: IL PRIMO ARRESTATO E L’ALTRO SEGNALATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 29enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.N...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza un 29enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio perlustrativo l’equipaggio della gazzella ha notato un’autovettura con due persone a bordo, l’autista incensurato di 29 ed il passeggero pregiudicato di 39, la quale stazionava in un’area adibita a parcheggio lungo la via Palermo.

L’atteggiamento chiaramente guardingo dei due ha indotto i militari ad effettuare un’approfondita ricerca a bordo dell’autovettura, sagacia questa che ha poi dato loro i suoi frutti perché all’interno del bracciolo lato guida hanno trovato un involucro di cellophane contenente 5 grammi di cocaina, motivo per il quale hanno poi esteso la ricerca anche nelle rispettive abitazioni dei due.

A conclusione della perquisizione domiciliare i militari hanno trovato un bilancino di precisione ancora intriso di sostanza stupefacente nell’abitazione del più giovane, mentre in quella del 39enne hanno rinvenuto ulteriori 3 grammi di cocaina che gli sono così valsi la segnalazione alla Prefettura quale “assuntore”.

Il 29enne, invece, è stato arrestato e quindi posto in regime di detenzione domiciliare in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)