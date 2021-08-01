PALAGONIA. RUBANO UN CLIMATIZZATORE MA I CARABINIERI LI PORTANO AL “FRESCO”

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia hanno arrestato due fratelli del posto, l’uno di 20 e l’altro di 21 anni, perché ritenuti responsabili di furto aggravato.Nella nottata...

A cura di Redazione 01 agosto 2021 10:16

