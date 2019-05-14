PALAGONIA, SCOPERTA SALA SCOMMESSE CLANDESTINA ALL’INTERNO DI UN’ASSOCIAZIONE RICREATIVA

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’intensificazione delle attività a contrasto del gioco e delle scommesse illegali, hanno sottoposto a controllo...

In particolare, il controllo effettuato dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Caltagirone ha permesso di scoprire che il centro scommesse illegale operava mediante l’accesso on line a siti di bookmaker esteri privi delle necessarie autorizzazioni.

L’intervento ha portato al sequestro dei computer e delle apparecchiature utilizzate per l’accettazione e la stampa delle scommesse da banco, nonché di mille 420 euro costituenti il provento dell’attività delittuosa.

Il presidente del circolo ricreativo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria calatina per il reato di esercizio abusivo dell’attività di gioco o scommessa (che prevede una pena detentiva fino a tre anni di reclusione e una multa fino a 50mila euro) e segnalato alla competente autorità amministrativa per non aver assolto agli obblighi, previsti dalla normativa antiriciclaggio, di identificazione degli scommettitori che hanno effettuato operazioni di gioco o vincite in denaro per importi pari o superiori a 2mila euro.

Nel prosieguo dell’ispezione, i finanzieri di Caltagirone hanno rinvenuto un cosiddetto “Totem”, apparecchio illegale che, privo di autorizzazione e di connessione alla rete gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impedisce il monitoraggio delle giocate ed il prelievo della relativa imposta.

Per tale ultima fattispecie, il presidente del circolo ricreativo è stato segnalato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’applicazione di una sanzione amministrativa fino a 20mila euro