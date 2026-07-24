Palagonia, scoperto distributore abusivo di gasolio agricolo: sequestrati 1.000 litri

La Guardia di Finanza ha individuato un magazzino nel centro di Palagonia dove, secondo gli investigatori, il carburante agevolato veniva rivenduto ai privati.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato circa 1.000 litri di gasolio “agricolo” rivenduto a privati presso un distributore “abusivo” a Palagonia (CT).

L’attività è stata svolta dai Finanzieri della Compagnia di Caltagirone, che hanno sviluppato mirati accertamenti presso un magazzino in pieno centro a Palagonia (CT), dopo aver notato traffici di mezzi che hanno insospettito gli investigatori.

I Finanzieri sono quindi intervenuti proprio mentre un’autobotte effettuava lo scarico di una partita di gasolio sottoposto a regime fiscale agevolato, in quanto destinato ad uso agricolo, nelle cisterne di stoccaggio presenti all’interno del magazzino di proprietà di un privato.

In realtà – secondo l’ipotesi investigativa – il carburante veniva poi illecitamente venduto in assenza di qualsivoglia autorizzazione, facendo rifornimento alle auto di privati cittadini.

Presso il distributore “abusivo” di carburante sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro circa 1.000 litri di gasolio “agricolo”, oltre all’autobotte, a due cisterne e all’impianto di erogazione presente nel magazzino, segnalando alla competente Autorità giudiziaria il titolare del magazzino, il trasportatore e il titolare del deposito commerciale dal quale proveniva il carico di prodotto energetico irregolare, per il reato di “sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa” di cui agli artt. 40, comma 1, lettera c e 49, comma 1 del Testo Unico Accise.

L’intervento delle Fiamme Gialle testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nelle attività volte al contrasto delle frodi nel settore dei carburanti, che si pongono anche a tutela degli operatori del mercato e degli stessi cittadini, in quanto l’utilizzo di prodotti petroliferi non conformi può comportare danni ai veicoli e gravi rischi per la sicurezza nella circolazione stradale.

Si rappresenta che le indagini sono state eseguite dalla polizia giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.