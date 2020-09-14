PALAGONIA: SEQUESTRATA OFFICINA ABUSIVA: DENUNCIATO IL TITOLARE

Nel corso di un servizio volto al controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, i Carabinieri della Stazione Palagonia hanno scoperto in via Circonvallazione un garage privato adibito...

Nel corso di un servizio volto al controllo alle attività produttive, industriali e commerciali, i Carabinieri della Stazione Palagonia hanno scoperto in via Circonvallazione un garage privato adibito illegalmente ad officina per la riparazione di auto.

Nella circostanza, i militari, hanno accertato come il titolare, un 50enne del posto, esercitasse l’attività di autoriparatore in assenza dell’iscrizione al registro delle imprese e omettesse la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi.

L’officina e le attrezzature sono state sequestrate, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.