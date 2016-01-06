Palagonia, servizio anticrimine: tre arresti

A prendere parte all'azione anche i carabinieri di Paternò: rinvenute armi, droga e un'auto risultata rubata

95047.it Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Palagonia, collaborati dai militari delle Compagnie di Paternò e Caltagirone nonché dal Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno battuto palmo a palmo il territorio di competenza eseguendo anche numerose perquisizioni ed ottenendo alla fine i seguenti risultati:

Arrestato il 37enne Fabio Pastore, di Palagonia, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione. Il sorvegliato, sottoposto a perquisizione personale domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 15 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di una autovettura BMW serie 1, rinvenuta nel suo garage, risultata rubata a Caltanissetta nell’agosto del 2015. L’arrestato è stato associato al carcere di Caltagirone.

Arrestato il 32enne Giovanni Toro, anch'egli di Palagonia, per detenzione illegale di arma clandestina. Perquisito è stato trovato in possesso di un revolver calibro 32 marca Iver Johnson Arms & Cycle Works, priva del numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi e con evidenti segni di modifica alla canna ed al tamburo. L’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari.

Arrestato un 20enne di Palagonia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il cane antidroga, durante la perquisizione domiciliare, ha scovato in un mobile di casa circa 60 grammi di marijuana, ancora da confezionare in dosi. L’arrestato è stato ristretto agli arresti domiciliari.

La droga e la pistola sono state sequestrate mentre l’auto ritrovata nei prossimi giorni sarà restituita al legittimo proprietario.