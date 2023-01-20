PALAGONIA. SORPRESO CON LA ROBA SUL “TAMBURO”: PUSHER ARRESTATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Catania Palagonia hanno arrestato in flagranza un 55enne del posto, in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fin...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Catania Palagonia hanno arrestato in flagranza un 55enne del posto, in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo, i militari stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio nel centro storico palagonese che in taluni punti, per la sua particolare conformazione, spesso non consente un agevole transito a bordo dell’autovettura di servizio.

In particolare, il capo equipaggio ha notato la porta aperta di un vecchio edificio disabitato, spesso ricovero di tossicodipendenti e, pertanto, ha deciso di controllarne anche il suo interno.

Nell’edificio il militare ha trovato il 55enne, seduto su una sedia e con il telefono cellulare in mano. La presenza dell’uomo in quel contesto, unitamente ai segnali di nervosismo che ha cominciato a manifestare alla vista del Carabiniere, hanno indotto quest’ultimo a procedere ad un suo controllo, anche mediante una perquisizione personale e dell’ambiente circostante, il che ha determinato il rinvenimento di 16 dosi di eroina e 3 di cocaina, tutte singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, occultate sotto uno straccio adagiato su un vecchio tamburo musicale.

Il 55enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.