PALAGONIA: SPACCIAVA SOTTO CASA: ARRESTATO
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il 31enne Angelo Carmelo MARINO, del luogo, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
L’uomo era un soggetto d’interesse investigativo per i militari che, nei loro frequenti passaggi, scrutavano ogni suo atteggiamento od incontro con persone ritenute essere assuntrici di sostanze stupefacenti.
L’ennesimo transito della pattuglia dei militari dinnanzi alla sua abitazione ha tradito l’uomo che, proprio in quel momento, si trovava sull’uscio di casa con un giovane che manco a dirlo si allontanava velocemente.
’arrestato quindi, chiudeva repentinamente la porta d’ingresso fuggendo verso il proprio terrazzo preoccupandosi, nel contempo, di distruggere le bustine di droga in suo possesso e buttarne il contenuto sulla strada bagnata dalla pioggia.
I militari riuscivano ad entrare all’interno dell’abitazione e, sulle scale interne di essa nonchè sulla strada sottostante, rinvenivano alcune bustine strappate con tracce di cocaina per un peso complessivo di circa 6 grammi di quella sostanza stupefacente.
La droga è stata sequestrata e l’uomo posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.