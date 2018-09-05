PALAGONIA: SU UNO SCOOTER SENZA TARGA E CON DROGA SOTTO IL SELLINO

I Carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 44enne Cateno Pozzo del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

I Carabinieri della stazione di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 44enne Cateno Pozzo del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella tarda serata di ieri i militari di pattuglia, avendolo riconosciuto per i suoi trascorsi penali, hanno imposto l’alt all’uomo in pieno centro, mentre si trovava alla guida del proprio scooter.

Quest’ultimo, non ottemperando all’alt, fuggiva provocando un concitato inseguimento terminato poco dopo, quando i carabinieri lo costringevano a fermarsi grazie ad un’abile manovra di guida.

Procedendo ad una accurata perquisizione del mezzo gli operanti hanno rinvenuto, sotto il sellino, una busta di plastica contenete 100 grammi di marijuana.

La droga e lo scooter sono stati posti sotto sequestro, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.