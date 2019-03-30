PALAGONIA: TENTATO FURTO IN UN’ABITAZIONE, 52ENNE BECCATO ALL’INTERNO DELL’APPARTAMENTO.
Questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il pregiudicato 52enne Salvatore Lombardo del posto per tentato furto aggravato.
Alcuni parenti dei proprietari della casa, notando l’uomo forzare la porta d’ingresso sita in Via Leopardi, in quel momento disabitata, hanno provveduto ad avvisare la Centrale Operativa della Compagnia che immediatamente ha inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.
I militari, dopo averlo sorpreso mentre tentava la fuga, lo hanno bloccato ed ammanettato, trovandogli addosso diversi attrezzi da scasso in seguito sequestrati.
Il Lombardo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà posto ai domiciliari presso la sua abitazione.