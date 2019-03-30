95047

PALAGONIA: TENTATO FURTO IN UN’ABITAZIONE, 52ENNE BECCATO ALL’INTERNO DELL’APPARTAMENTO.

Questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il pregiudicato 52enne Salvatore Lombardo del posto per tentato furto aggravato.Alcuni parenti dei pro...

A cura di Redazione Redazione
30 marzo 2019 13:11
PALAGONIA: TENTATO FURTO IN UN’ABITAZIONE, 52ENNE BECCATO ALL’INTERNO DELL’APPARTAMENTO. -
Dintorni
Condividi

Questa notte i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato il pregiudicato 52enne Salvatore Lombardo del posto per tentato furto aggravato.

Alcuni parenti dei proprietari della casa, notando l’uomo forzare la porta d’ingresso sita in Via Leopardi, in quel momento disabitata, hanno provveduto ad avvisare la Centrale Operativa della Compagnia che immediatamente ha inviato una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile.

I militari, dopo averlo sorpreso mentre tentava la fuga, lo hanno bloccato ed ammanettato, trovandogli addosso diversi attrezzi da scasso in seguito sequestrati.

Il Lombardo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sarà posto ai domiciliari presso la sua abitazione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047