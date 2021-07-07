PALAGONIA. TROVATE ARMI NASCOSTE IN UN CASOLARE.
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, hanno svolto numerosi controlli volti al contrasto della criminalità nelle ar...
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale, hanno svolto numerosi controlli volti al contrasto della criminalità nelle aree rurali.
In tale quadro, nel corso di una ricerca effettuata in contrada Vanghella lungo la S.P. 132, hanno notato un sacchetto di plastica nera che fuoriusciva dai mattoni in tufo di una casa diroccata.
All’interno della busta, avvolte in un panno, hanno rinvenuto una pistola a tamburo Smith & Wesson cal. 38 ed una pistola semiautomatica cal. 8, entrambe prive di matricola, nonché una pistola cal. 7,65 con caricatore inserito.
Le armi, che apparentemente risultano essere in un cattivo stato di conservazione, saranno inviate al R.I.S. di Messina per l’effettuazione delle prove tecnico balistiche al fine di stabilire il loro utilizzo in fatti criminosi. (g/t)