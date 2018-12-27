PALAGONIA: UBRIACO, METTE A RISCHIO LA VITA DELLA FIGLIA DISABILE DI NOVE ANNI.

È accaduto l’altra notte in via Palermo a Palagonia luogo in cui, i Carabinieri della locale Stazione, avvisati telefonicamente da alcuni cittadini, sono intervenuti per bloccare l’azione sconsiderata...

L’uomo, il giorno precedente, aveva prelevato la figlia dalla casa della nonna materna dove la bambina, insieme alla madre, da qualche anno ridotta sulla sedia a rotelle a causa di una ischemia, domicilia assistita proprio dalla nonna.

Ubriacatosi, in piena notte, ha svegliato la bambina facendola salire su di una macchina giocattolo per poi spingerla in strada con il rischio di farla travolgere da un’auto, facendola comunque urtare contro diverse auto in sosta e contro la serranda di un garage.

Per fortuna, anche grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio, che proprio percorrendo quella strada in auto si è accorto di quanto stava accadendo, la bambina, rimasta illesa per miracolo, è stata salvata e riaffidata alle cure della nonna.

Il padre, condotto in caserma, è stato denunciato all’A.G. per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.