PALAGONIA: UCCIDE ANZIANO E SI COSTITUISCE, NON SO PERCHÉ L'HO FATTO

Ha ucciso con almeno tre coltellate un pensionato di 81 anni e poi si è costituito dai carabinieri dicendo loro: 'non lo so perché l'ho fatto...".Il delitto è avvenuto a Palagonia, nel Catanese. L'omi...

Ha ucciso con almeno tre coltellate un pensionato di 81 anni e poi si è costituito dai carabinieri dicendo loro: 'non lo so perché l'ho fatto...".

Il delitto è avvenuto a Palagonia, nel Catanese. L'omicida è un 60enne con problemi economici che stamattina è uscito di casa, ha spiegato ai militari dell'Arma, in uno stato mentale confuso.

Mentre passeggiava, colpito da un raptus, ha aggredito il pensionato uccidendolo, apparentemente senza un motivo: i due si conoscevano di vista, ma non avevano contrasti tra di loro.

Inutile l'arrivo sul posto di un elicottero del 118. Sul delitto la Procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta delegando le indagini ai carabinieri della compagnia di Palagonia.

(ANSA).